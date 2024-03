Salto con gli sci: a Vikersund Peter Prevc viaggia da leader, passano Bresadola e Insam

Peter Prevc porta a casa la qualificazione dal trampolino di volo (HS240) di Vikersund, all’interno del Raw Air Tournament, a sua volta integrato nella Coppa del Mondo 2023-2024. Performance di assoluto valore per lo sloveno, che s’invola fino a 235.5 metri e soprattutto esegue bene tutto quel che deve da stanga 14 (dopo la 15 della massima parte della competizione). Per lui 228.3 punti.

Va a posizionarsi secondo Stefan Kraft: per l’ormai venturo vincitore della Sfera di Cristallo 233 metri con 224.8 punti, apparentemente senza sforzo. Alle sue spalle Daniel Huber: il connazionale è anche l’uomo che va più lontano oggi, con 238 metri, anche se in esecuzione paga qualcosina e infatti è a quota 223.4. Completano il novero dei primi 5 il giapponese Ryoyu Kobayashi (230 e 214.7) e il polacco Aleksander Zniszczol (228.5 e 210.8), sempre più a suo agio nel gotha.

Sesti insieme a quota 209.4 il finlandese Niko Kytosaho e il norge Johann Andre Forfang, seguiti dallo svizzero Gregor Deschwanden (che si rivede in zone alte con piacere) a quota 208. Completano la top ten Robert Johansson, ancora in casa Norvegia a 205.3. 203.6, invece, per Andreas Wellinger: il tedesco è decimo.

L’Italia porta entrambi i suoi rappresentanti nel complesso dei qualificati. Giovanni Bresadola si spinge fino a 215 metri ed è 15° a quota 193.5; 201 metri, invece, per Alex Insam, che è 33° a 172 punti.