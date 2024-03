Mauro Berruto critica la pista da bob a Cortina: “Investimento inutile, rischia di non venire usata”

Non si placano le polemiche sulle varie infrastrutture da utilizzare verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. È arrivata, ormai nota, la decisione di costruire la pista da bob a Cortina, nonostante i mille dubbi dei mesi precedenti. A seconda di molti, però, l’investimento è stato totalmente sbagliato.

Oggi è arrivato l’intervento alla vigilia dell’esame parlamentare del decreto Milano-Cortina, Mauro Berruto, responsabile sport del Pd ed ex allenatore della Nazionale di volley al maschile.

Le sue parole: “L’esame del decreto Olimpiadi alla Camera deve essere l’occasione per tornare a sensibilizzare l’opinione pubblica su investimenti inutili e non sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico. Un esempio è quello della pista di Cortina su cui il Governo, nonostante il parere negativo del Cio, sta andando avanti per ragioni propagandistiche“.

E ancora: “L’opera rischia di non essere utilizzata neanche per lo scopo per la quale viene costruita e di creare molti problemi nel post olimpico come nel caso dell’ingloriosa fine della pista di Cesana che dal 2011. Inoltre il costo è stimato in 120 milioni di euro di denaro pubblico”.