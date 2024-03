Pagelle superG sci alpino: Brignone ancora un podio. Ledecka e Rogentin fanno il colpo, Gut-Behrami e Odermatt festa senza acuto

PAGELLE SUPER-G SAALBACH 2024

Svizzera 10: una stagione semplicemente memorabile e che va comunque oltre le Coppe del Mondo che hanno vinto e vinceranno (quattro a testa) Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami. Nel superG maschile oggi è arrivata una storica tripletta (mancava dal 1996), ma è tutto l’anno che in questa specialità c’è sempre almeno uno svizzero sul podio. Assolutamente la nazione regina dello sci alpino.

Ester Ledecka e Stefan Rogentin 9: i due vincitori di giornata. La ceca sfodera una strepitosa prestazione e torna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo in superG quattro anni dopo il successo in Val d’Isere e due anni dall’ultima vittoria vittoria in discesa a Crans Montana; mentre lo svizzero si regala una giornata memorabile, andando a conquistare la sua prima vittoria della carriera nel massimo circuito mondiale.

Federica Brignone 8: tredicesimo podio della stagione (record di Goggia eguagliato e domani c’è la discesa per il sorpasso), sessantanovesimo in Coppa del Mondo (pareggiato Gustavo Thoeni) e muro dei 1500 punti infranto. Resta il rimpianto che con tutti questi numeri non arriverà nemmeno una sfera di cristallo. In ogni caso un mese di marzo fantastico e una stagione comunque eccezionale.

Loic Meillard 8: che siano le prove per una possibile sfida al più illustre connazionale. Un finale di stagione incredibile quello dello svizzero, che centra anche il suo miglior risultato della carriera in superG, sfiorando anche la vittoria per soli tre centesimi. Le tre discipline ci sono (gigante, superG e slalom) e servirà provare a fare qualcosa anche in discesa. Già solo provare a tenere la scia di Odermatt sarebbe un grande risultato.

Dominik Paris 6,5: il pettorale oggi era troppo alto per pensare anche solo di lottare per il podio. Nell’ultimo tratto realizza comunque il miglior tempo. In vista dei Mondiali del prossimo anno potrebbe essere un pendio favorevole quello di Saalbach. Domani c’è la discesa per chiudere al meglio una stagione positiva.

Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami 6: il massimo risultato con il minimo sforzo. Perdere la coppa oggi era quasi impossibile per entrambi. Lui ha chiuso quinto (suo peggior risultato in stagione in superG), lei ha fatto settima. Per entrambi è la terza sfera di cristallo e la quarta è vicina.

FIS 3: le finali di Coppa del Mondo dovrebbero essere il grande evento di chiusura della stagione, ma hanno certamente rappresentato quest’oggi le incertezze di una federazione che ha lavorato male tutto l’anno. Bisogna prendere atto che arrivare al 22 marzo in certe località forse non è più possibile e sicuramente i calendari dovranno essere rivisti. Certo oggi spostare gli orari non era una decisione così impossibile da prendere, anche per evitare di trovarsi un superG a mezzogiorno ed una gara comunque falsata dalle condizioni della neve.