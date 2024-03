Sci alpino, Noel guida lo slalom di Aspen. Sala vicino al podio, sbaglia Vinatzer

Uno splendido Clement Noel ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Aspen (Colorado) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata Lower Ruthie’s il francese ha impressionato stampando un ottimo 52.39, andando a superare Loic Maillard che sembrava imprendibile. Lo svizzero si ferma a 27 centesimi dalla vetta, per tutti gli altri i distacchi si fanno più corposi.

In terza posizione, per esempio, troviamo Henrik Kristoffersen che accusa un gap di 1.07. Quarta posizione per il suo connazionale Alexander Steen Olsen a 1.11, quinta per un brillante Dave Ryding. Il britannico trova la manche giusta e si ferma a 1.28 da Noel. Sesto il tedesco Linus Strasser a 1.37, settimo lo svizzero Daniel Yule a 1.50 mentre è ottavo il primo degli italiani, Tommaso Sala a 1.52 dopo una discesa nella quale è mancata la velocità giusta.

Nono il sorprendente belga Armand Marchand a 1.55 a braccetto con il leader della graduatoria di specialità, l’austriaco Manuel Feller che accusa 1.55 dalla vetta dopo una manche condita da troppi errori. Out Atle Lie McGrath, Albert Popov, Ramon Zenhaeusern e Adrian Pertl.

Distanti gli altri italiani. Prova da dimenticare per Alex Vinatzer che tra un errore e l’altro finisce a 3.34 da Noel ed è a forte rischio in vista della seconda manche trovandosi già in 20a posizione. Stesso discorso per Stefano Gross che accusa 3.64. Già eliminato Tobias Kastlunger che precipita a 4.45. Escono di scena, invece, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera.

La seconda manche prenderà il via alle ore 20.00 italiane.