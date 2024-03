Sci alpino, miglior tempo per Alex Vinatzer nella seconda manche ad Aspen: battuto Odermatt!

Si fermano ai piedi del podio due italiani nel secondo gigante maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino andato in scena ad Aspen, negli Stati Uniti: quarto posto per Luca De Aliprandini, il quale era sesto dopo la prima manche, quinta piazza per Alex Vinatzer, che ripartiva dalla quattordicesima posizione della prima run.

Se da una parte, però, De Aliprandini fa segnare il sesto crono anche nella seconda discesa, dall’altra Alex Vinatzer nella seconda prova sigla il miglior tempo, battendo anche quello firmato dal vincitore del gigante, l’elvetico Marco Odermatt. Di seguito la graduatoria della seconda manche e la classifica finale del gigante.

CLASSIFICA SECONDA MANCHE SLALOM GIGANTE

1 VINATZER Alex ITA 1:01.35

2 ODERMATT Marco SUI 1:01.46 +0.11

3 FORD Tommy USA 1:01.76 +0.41

3 HAUGAN Timon NOR 1:01.76 +0.41

5 RASCHNER Dominik AUT 1:01.77 +0.42

6 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:01.85 +0.50

7 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:01.92 +0.57

8 MURISIER Justin SUI 1:02.00 +0.65

9 MEILLARD Loic SUI 1:02.03 +0.68

10 TUMLER Thomas SUI 1:02.09 +0.74

11 MCGRATH Atle Lie NOR 1:02.22 +0.87

11 CAVIEZEL Gino SUI 1:02.22 +0.87

13 JANUTIN Fadri SUI 1:02.30 +0.95

14 ZUBCIC Filip CRO 1:02.34 +0.99

15 FAVROT Thibaut FRA 1:02.36 +1.01

16 RADAMUS River USA 1:02.41 +1.06

17 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:02.55 +1.20

18 SCHMID Alexander GER 1:02.66 +1.31

19 KRANJEC Zan SLO 1:02.75 +1.40

20 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:02.82 +1.47

21 FEURSTEIN Patrick AUT 1:03.18 +1.83

22 FEURSTEIN Lukas AUT 1:03.26 +1.91

23 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde NOR 1:04.03 +2.68

24 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:04.30 +2.95

25 GRATZ Fabian GER 1:04.49 +3.14

26 HANSSON William SWE 1:04.87 +3.52

27 GRAMMEL Anton GER 1:11.58 +10.23

NELSON Isaiah USA DNF

BORSOTTI Giovanni ITA DNF

ZINGERLE Hannes ITA DNF

DELLA VITE Filippo ITA DNF

ORDINE D’ARRIVO SLALOM GIGANTE

1 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:01.74 (3) 1:01.46 (2) 2:03.20 0.00 Stoeckli

2 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:01.51 (2) 1:02.03 (9) 2:03.54 0.34 2.79 Rossignol

3 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:02.02 (5) 1:01.76 (3) 2:03.78 0.58 4.75 Van deer racing

4 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:02.03 (6) 1:01.85 (6) 2:03.88 0.68 5.57 Salomon

5 VINATZER Alex 1999 ITA 1:03.00 (14) 1:01.35 (1) 2:04.35 1.15 9.43 Atomic

6 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:02.09 (7) 1:02.34 (14) 2:04.43 1.23 10.08 Atomic

7 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:01.81 (4) 1:02.75 (19) 2:04.56 1.36 11.15 Rossignol

8 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:02.51 (10) 1:02.09 (10) 2:04.60 1.40 11.48 Stoeckli

9 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:02.49 (9) 1:02.22 (11) 2:04.71 1.51 12.38 Head

10 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:02.79 (13) 1:02.22 (11) 2:05.01 1.81 14.84 Dynastar

11 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:03.19 (17) 1:01.92 (7) 2:05.11 1.91 15.66 Fischer

12 SCHMID Alexander 1994 GER 1:02.60 (11) 1:02.66 (18) 2:05.26 2.06 16.89 Head

13 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:02.48 (8) 1:02.82 (20) 2:05.30 2.10 17.22 Van deer racing

14 RASCHNER Dominik 1994 AUT 1:03.57 (24) 1:01.77 (5) 2:05.34 2.14 17.54 Fischer

15 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:03.17 (16) 1:02.36 (15) 2:05.53 2.33 19.10 Dynastar

16 FORD Tommy 1989 USA 1:03.84 (26) 1:01.76 (3) 2:05.60 2.40 19.68 Head

17 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 1:01.42 (1) 1:04.30 (24) 2:05.72 2.52 20.66 Rossignol

18 JANUTIN Fadri 2000 SUI 1:03.54 (22) 1:02.30 (13) 2:05.84 2.64 21.64 Fischer

19 MURISIER Justin 1992 SUI 1:03.92 (28) 1:02.00 (8) 2:05.92 2.72 22.30 Head

20 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:03.43 (19) 1:02.55 (17) 2:05.98 2.78 22.79 Salomon

21 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:03.04 (15) 1:03.26 (22) 2:06.30 3.10 25.41 Head

22 RADAMUS River 1998 USA 1:04.12 (30) 1:02.41 (16) 2:06.53 3.33 27.30 Rossignol

23 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:04.00 (29) 1:03.18 (21) 2:07.18 3.98 32.63 Head

24 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde 2000 NOR 1:03.53 (21) 1:04.03 (23) 2:07.56 4.36 35.74 Head

25 GRATZ Fabian 1997 GER 1:03.88 (27) 1:04.49 (25) 2:08.37 5.17 42.38 Fischer

26 HANSSON William 2001 SWE 1:03.55 (23) 1:04.87 (26) 2:08.42 5.22 42.79 Rossignol

27> GRAMMEL Anton 1998 GER 1:03.62 (25) 1:11.58 (27) 2:15.20 12.00 98.38 Head (fuori tempo massimo)

DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol DNF

BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol DNF

ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol DNF

NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol DNF