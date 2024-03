Sci alpino, la classifica per nazioni del 2024: Italia terza! Trionfa la Svizzera davanti all’Austria

Si è conclusa la stagione 2023-2024 della Coppa del Mondo di sci alpino e tutte le graduatorie sono diventate definitive: nella classifica per Nazioni l’Italia si è piazzata al terzo posto nella generale, trascinata dal settore femminile, con le azzurre che hanno arpionato il medesimo piazzamento, mentre il comparto maschile si è accomodato in quinta posizione.

Successo della Svizzera, trascinata, dai vincitori delle due classifiche generali, Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami, con gli elvetici primi e le elvetiche seconde nelle graduatorie di genere. L’Austria, infatti, seconda nella generale, viene staccata notevolmente nel settore maschile, ma riesce a spuntarla nella classifica del comparto femminile.

Gradino più basso del podio nella generale per l’Italia, molto staccata dalle prime due, ma con gran margine sulla Norvegia, quarta, e sulle altre inseguitrici. Nel settore femminile le azzurre si accomodano di poco alle spalle di Austria e Svizzera, pagando dazio nello slalom, mentre nel comparto maschile la truppa azzurra è quinta, preceduta anche da Norvegia e Francia.

CLASSIFICA PER NAZIONI GENERALE

1 Svizzera SUI 10882

2 Austria AUT 9287

3 Italia ITA 6817

4 Norvegia NOR 5190

5 Stati Uniti USA 3998

6 Francia FRA 3808

7 Germania GER 2212

8 Canada CAN 1861

9 Svezia SWE 1738

10 Croazia CRO 1428

11 Slovenia SLO 1227

12 Slovacchia SVK 809

13 Nuova Zelanda NZL 650

14 Repubblica Ceca CZE 507

15 Gran Bretagna GBR 380

16 Andorra AND 221

17 Albania ALB 201

18 Belgio BEL 181

19 Polonia POL 177

20 Bosnia Erzegovina BIH 151

21 Lettonia LAT 145

22 Grecia GRE 115

23 Bulgaria BUL 111

24 Finlandia FIN 95

25 Spagna ESP 44

26 Danimarca DEN 27

27 Giappone JPN 17

28 Lituania LTU 11

29 Australia AUS 10

30 Liechtenstein LIE 2

CLASSIFICA PER NAZIONI FEMMINILE

1 Austria AUT 4977

2 Svizzera SUI 4644

3 Italia ITA 4353

4 Stati Uniti USA 2676

5 Norvegia NOR 2125

6 Svezia SWE 1500

7 Germania GER 1108

8 Francia FRA 1063

9 Canada CAN 950

10 Slovacchia SVK 802

11 Slovenia SLO 794

12 Croazia CRO 743

13 Nuova Zelanda NZL 650

14 Repubblica Ceca CZE 496

15 Albania ALB 201

16 Polonia POL 177

17 Bosnia Erzegovina BIH 151

18 Lettonia LAT 145

19 Australia AUS 6

20 Giappone JPN 4

21 Liechtenstein LIE 2

22 Finlandia FIN 1

CLASSIFICA PER NAZIONI MASCHILE

1 Svizzera SUI 6238

2 Austria AUT 4310

3 Norvegia NOR 3065

4 Francia FRA 2745

5 Italia ITA 2464

6 Stati Uniti USA 1322

7 Germania GER 1104

8 Canada CAN 911

9 Croazia CRO 685

10 Slovenia SLO 433

11 Gran Bretagna GBR 380

12 Svezia SWE 238

13 Andorra AND 221

14 Belgio BEL 181

15 Grecia GRE 115

16 Bulgaria BUL 111

17 Finlandia FIN 94

18 Spagna ESP 44

19 Danimarca DEN 27

20 Giappone JPN 13

21 Repubblica Ceca CZE 11

21 Lituania LTU 11

23 Slovacchia SVK 7

24 Australia AUS 4