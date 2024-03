Curling, il Canada vince i Mondiali femminili. Interrotto il dominio della Svizzera: sfuma il pokerissimo di Tirinzoni

Il Canada ha vinto i Mondiali 2024 di curling femminile. Le padrone di casa si sono imposte sul ghiaccio di Sydney sconfiggendo la Svizzera in finale con il punteggio di 7-5. La skip Rachel Homan, la vice-skip Tracy Fleury, la seconda Emma Miskew e la lead Sarah Wilkes hanno conquistato la medaglia d’oro interrompendo il dominio della corazzata elvetica, che si era imposta nelle ultime quattro rassegne iridate.

La Nazionale della Foglia d’Acero ha inflitto un grande dispiacere a Silvana Tirinzoni e compagne, che in semifinale avevano avuto la meglio sull’Italia (poi battuta anche dalla Corea del Sud nel match per il bronzo). Si tratta del 17mo sigillo della storia per il Canada, che non saliva sul gradino più alto dal 2018, quando fece festa sempre di fronte al proprio pubblico (in quel caso a North Bay): è la Nazionale più vittoriosa di tutti i tempi.

Le padrone di casa hanno messo a segno un punto nel primo end, le rossocrociate hanno risposto con due punti nel secondo parziale e il Canada ha pareggiato i conti nella terza frazione (2-2). Botta e risposta da due punti a testa tra quarto e quinto gioco, per un 4-4 all’intervallo. La Svizzera torna sul ghiaccio con il vantaggio del martello, firma due mani nulle e poi passa in vantaggio per 5-4 dopo l’ottavo end. Nel nono parziale, però, il Canada si esalta e mette a segno addirittura tre punti che nei fatti chiudono la contesa.