Sci alpino, i convocati dell’Italia per il gigante e lo slalom di Kranjska Gora

Torna in Europa il settore maschile dello sci alpino e la Coppa del Mondo si sporta a Kranjska Gora, in Slovenia, con un gigante ed uno slalom che si disputeranno sulla Podkoren: si tratta delle ultime gare che definiranno i qualificati nelle discipline tecniche alle Finali di Saalbach.

Per queste due gare saranno dieci i convocati dell’Italia: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Medesimi orari per le due gare (09.30 e 12.30): sabato 9 si terrà il gigante, domenica 10 lo slalom.

A Kranjska Gora la prima vittoria italiana arrivò nel 1987 grazie ad Alberto Tomba, il quale nel 1990 si impone anche in gigante. L’ultimo vincitore azzurro in slalom fu Manfred Moelgg nel 2008, mentre per quanto concerne il gigante occorre ritornare a Patrick Holzer nel 1999.