Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Kranjska Gora 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 ha ufficialmente intrapreso il suo rush finale. Dopo aver messo in archivio la trasferta norvegese di Kvitfjell, il Circo Bianco al femminile si sposterà a Kranjska Gora (Slovenia) prima dell’ultima tappa delle Finali di Saalbach.

Gli uomini saranno di scena sulla pista “Podkoren” di Kranjska Gora per un gigante nella giornata di sabato 9 marzo, mentre domenica 10 sarà la volta dello slalom che chiuderà il fine settimana sulle nevi slovene. Si tratta di due gare assolutamente fondamentali.

Se, infatti, da un lato, Marco Odermatt ha già completamente blindato la Coppa del Mondo generale, vedremo verso che direzione andranno le due coppe di specialità. La classifica di gigante vede nuovamente il fuoriclasse elvetico in fuga, mentre tra i rapid gates è Manuel Feller al comando, pronto a chiudere i conti.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Kranjka Gora saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 9 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 10 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Kranjska Gora

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210) e RaiSportHD (227 e 58 dgt) o Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport