Sci alpino, Federica Brignone: “Sono l’ultima del gruppo di testa, quindi mi scoccia. Contenta della mia performance”

Buona prestazione ma risultato deludente per Federica Brignone nel primo SuperG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La valdostana, autrice di un’ottima discesa macchiata purtroppo da un piccolo errore nel tratto conclusivo, si è dovuta accontentare infatti di un sesto posto a soli 31 centesimi dalla vincitrice Lara Gut-Behrami.

“Oggi è una gara stretta per noi davanti ed io sono l’ultima del gruppo di testa. Quello che manca a noi ovviamente è la parte iniziale sul piano, soprattutto rispetto alle austriache, mentre con Lara facciamo una gara simile fino all’ultima parte. Perdiamo davvero tantissimo dalle austriache fino al secondo intermedio, che è quasi tutto di scorrimento. Qua sotto perdono quasi un secondo…“, le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurra ai microfoni della Rai.

Sull’ottimo feeling delle austriache su queste nevi, dopo la clamorosa tripletta della passata stagione: “L’anno scorso era stata una gara pacco, mi permetto di dirlo. Dopo il 20 potevano vincere tutte, perché erano cambiate totalmente le condizioni. Oggi è una bella gara, poi ovviamente questa neve lenta consente a chi fa più fatica a chiudere le curve di andare meglio. Io non sono riuscita a fare la differenza dove avrei potuto farla, mi spiace per l’ultimo pezzo perché comunque siamo in 6 lì e io sono ultima, quindi mi scoccia“.

Sul suo rapporto con Gut: “Lara è una persona che stimo moltissimo ed è una grande atleta, non solo per le vittorie ma anche per come si è sempre rialzata. Poi si espone e dice quello che pensa, per quello mi piace. Facciamo sempre qualche commento sulle gare e al di là di quello è una grande campionessa. Oggi vince lei di nuovo. Su questa pista faccio un po’ più fatica, ma per il mio modo di sciare in queste condizioni ho fatto una bella gara e sono contenta della mia performance“.

Si complica notevolmente il sogno Coppa del Mondo di SuperG per Brignone, che resta in terza piazza nella classifica di specialità sprofondando però a -94 dalla leader Gut-Behrami e a -69 dall’austriaca Cornelia Huetter quando mancano due prove al termine della stagione.