Slittino, Voetter/Oberhofer celebrano la seconda Coppa del Mondo consecutiva! Ultima gara alla Germania

Bisognava arrivare al traguardo sani e salvi per festeggiare e di problemi non ce ne sono stati. Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano la seconda Coppa del Mondo consecutiva per quanto riguarda lo slittino doppio al femminile, al termine di un’altra stagione davvero ricca di costanza di risultati (nella quale non è mancata anche un po’ di fortuna).

Tornando a settimana scorsa, nella sprint di Sigulda, è arrivato il clamoroso ribaltamento delle teutoniche Degenhardt/Rosenthal che ha concesso la possibilità alle due azzurre, detentrici della sfera di cristallo, la possibilità di poter gestire la situazione nell’ultima gara, nuovamente nella località lettone. Servivano sei punti, una formalità, semplicemente giungere al traguardo a fine prova viste le poche coppie presenti.

Le italiane hanno controllato la situazione nella sessione odierna sul ghiaccio baltico: non è arrivato il podio numero undici in tredici gare (due le vittorie totali, oltre anche al titolo iridato arrivato nella sprint), ma basta e avanza per conquistare il bottino più importante. Un successo che dà grande fiducia verso il futuro e verso l’obiettivo principale del quadriennio: le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, con il debutto di questa specialità a livello olimpico.

Tornando alla gara odierna la vittoria è andata proprio alle grandi sconfitte: le tedesche Degenhardt/Rosenthal hanno dominato in lungo e in largo in 1:24.648 (vittoria numero sei della stagione) battendo le connazionali Eitberger/Schirmer di 254 millesimi e le austriache Egle/Kipp di 283 millesimi. Le italiane sono quarte, a 381 millesimi.