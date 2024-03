Sci alpino, Federica Brignone: “Che vittoria! Non pensavo di potercela fare con quell’errore…!”

Federica Brignone ha incantato nel gigante delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 in corso di svolgimento a Saalbach-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata “Schneekristall-Zwölfer” il successo è andato alla valdostana, che ha preceduto con distacchi amplissimi Alice Robinson e Thea Louise Stjernesund. Due manche davvero strepitose. De celebrare.

“Una gara che non pensavo di poter vincere – ammette la nostra portacolori ai microfoni di RaiSport – Soprattutto per colpa di quell’errore dopo il piano nel corso della seconda manche. Mi sono detta ‘Fede non ce la puoi fare’. Anche per questo motivo mi sono sorpresa moltissimo quando ho tagliato il traguardo e ho visto che ero al comando della classifica”.

La vincitrice di 27 gare in carriera analizza il suo momento: “Sono davvero contenta di come sto sciando, di come sono in forma e del fatto che sono tornata ai miei livelli anche di testa. A metà gara ero tesa. Mi sono detta ‘Non è finita, rimboccati le maniche’ e così è stato. Se penso che sono tre fine settimana di fila che vinco, è davvero un gran risultato”.

Ultima battuta sulla Coppa di specialità: “Complimenti a Lara Gut-Behrami che è stata continua a livelli clamorosi lungo tutto il corso della stagione. Io oggi non ci speravo proprio di poter rimontare. Mi tengo i miei risultati e il record di punti in Coppa del Mondo”.