Sci alpino, Emanuele Buzzi torna sul podio in Coppa Europa. Secondo nel superG di Verbier

Sei anni dopo Emanuele Buzzi ritorna sul podio in Coppa Europa, concludendo al secondo posto il superG di Verbier. Un risultato che addirittura mancava addirittura al nativo di San Candido dal successo sempre in supergigante a Wengen nell’ormai lontano 2018. Un bel risultato decisamente per il 29enne azzurro, che sta provando a ritornare dentro la squadra di Coppa del Mondo.

A vincere la gara è stato lo svizzero Arnaud Boisset, che ha centrato la terza vittoria della carriera nel circuito continentale. L’elvetico si è imposto con 16 centesimi di vantaggio su Buzzi, mentre al terzo posto ha concluso l’austriaco Stefan Eichberger, staccato di 18 centesimi dalla vetta.

Quarto posto per il francese Sam Alphand (+0.38), che ha preceduto un terzetto austriaco composto da Manuel Traninger (+0.43), Felix Hacker (+0.46) e Vincent Wieser (+0.54).

In ottava posizione ha concluso Giovanni Franzoni, che ha accusato un ritardo di 86 centesimi dalla vetta. Completano la Top-10 gli svizzeri Christophe Torrent (+1.13) e Lars Roesti (+1.26).

Il francese Florian Loriot ha vinto la coppa di specialità, visto che ad una gara dal termine ha un vantaggio di 126 punti sull’austriaco Manuel Traninger (387 contro 261). Al terzo posto c’è Giovanni Franzoni con 250. In quella generale è invece Traninger a comandare con 563 punti davanti al connazionale Wieser (475).