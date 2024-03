Sci alpino, Bassino: “Non ho trovato buone sensazioni”; Runggaldier: “Non mi aspettavo una gara così buona”

Poche luci e tante ombre per la squadra azzurra in occasione del primo dei due SuperG in programma questo weekend sulle nevi di Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Alle spalle di Federica Brignone, migliore delle italiane in sesta piazza a soli 31 centesimi dalla vittoria, si può sorridere per l’ottima prestazione dell’emergente Teresa Runggaldier (13ma) mentre ha fatto fatica ad esprimersi Marta Bassino (solo 15ma).

Bassino ha commentato così ai microfoni della Fisi la sua gara: “Non ho trovato buone sensazioni, non era facile spingere in tutte le diverse situazioni del tracciato. Mi sono sentita bene solo a tratti, nella parte bassa un po’ lunga. Vorrà dire che ci riproverò domani“.

Soddisfatta e sorpresa positivamente invece Teresa Runggaldier: “Non me l’aspettavo di fare una gara così buona, di solito su questo tipo di neve faccio fatica. Poi però, tagliato il traguardo ho visto il tredicesimo posto e va bene così. Ci riproverò domani“.

Qualche rimpianto infine per Roberta Melesi, 20ma perdendo tanto nel finale dopo aver brillato nella parte alta: “Mi manca sempre un pezzettino, come mi capita spesso nelle ultime gare. Serve mettere tutto insieme e ci proverò. Ho avuto l’opportunità di giocarmi tutte le gare“.