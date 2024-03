Pattinaggio artistico: Tali-Lafornara settimi nella danza ai Mondiali Junior 2024, 18° Nalbone

Arriva il terzo piazzamento in top 10 per l’Italia ai Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio di figura, rassegna terminata quest’oggi a Taipei. Nella danza sul ghiaccio infatti la coppia di nuova formazione composta da Noemi Tali-Noah Lafornara ha ottenuto il settimo posto, raggiungendo così Sarina Joos (anche lei settima) e Napolitano-Comi (quarti).

Rispetto alla rhythm dance gli azzurri sono scivolati di tre posizioni, perdendo punti preziosi per una caduta e per un sollevamento giudicato troppo lungo che ha portato quindi un altro punto di detrazione, inchiodando il loro punteggio a 85.99 (46.27, 42.72) per 148.47. Defaillance che non cancellano però l’ottima performance sciorinata dagli azzurri in terra asiatica: considerando la poca attività, l’Italia sembra avere trovato quel ricambio giovane che mancava all’appello da tanto tempo.

A laurearsi Campioni Mondiali sono stati invece gli statunitensi Leah Nest-Artem Markelov che, malgrado una caduta nel sollevamento coreografico finale, hanno mantenuto saldamente la leadership chiudendo i conti con 99.60 (52.32, 48.28) per 162.68. Argento poi per Elizabeth Tkachenko-Alexei Kiliakov con 96.80 (50.00, 46.80) per XY, mentre Darya Grimm-Michail Savitsky si sono piazzati sul gradino più basso del podio con 96.02 (50.16, 45.86) per 162.13.

In campo individuale ancora una sfida tutta a trazione asiatica. Contrariamene a quanto successo nella prova femminile però stavolta a imporsi è stato un sudcoreano, Minku Seo, abile a tenere botta alla bella rimonta di Rio Nakata, secondo per un’incollatura. Il neo Campione del Mondo, malgrado un axel andato a vuoto, ha completato la maggior parte degli elementi pianificati guadagnando 150.17 (73.45, 76.72) per 230.75. Niente da fare per il nipponico, a cui non sono bastati un quadruplo toeloop e due tripli axel per recuperare, accontentandosi di 151.71 (78.08, 73.63) per 229.31. Bronzo quindi per Adam Hagara, abile a raccogliere 147.59 (76.09, 71.50) per 225.61.

Diciottesima piazza infine per Matteo Nalbone, a cui va dato atto di aver ruotato correttamente il quadruplo toeloop, commettendo solo una grande imprecisione nella sequenza triplo lutz/doppio axel. L’azzurro ha quindi guadagnato 123.67 (66.13, 57.54) per 188.89.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 169.76 1 1 2 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 162.68 3 2 3 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 162.13 2 3 4 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX FRA 156.66 6 4 5 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 154.09 5 5 6 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 151.09 7 6 7 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA ITA 148.57 4 9 8 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS CAN 147.40 11 7 9 Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN USA 144.55 13 8 10 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 144.52 10 10 11 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 141.08 8 14 12 Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA JPN 140.87 14 11 13 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 140.41 12 13 14 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 136.05 9 16 15 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 134.79 19 12 16 Jinny KIM / Namu LEE KOR 134.43 15 15 17 Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD CAN 130.18 18 17 18 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU BEL 129.30 17 18 19 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 128.30 16 19 20 Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS CZE 119.98 20 20

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE