Scherma, le spadiste trionfano anche a Nanchino. Splendida vittoria delle azzurre

Momento magico per la spada femminile italiana. Le azzurre concedono il bis in Coppa del Mondo, trionfando anche a Nanchino dopo essere salite sul gradino più alto del podio anche nella tappa precedente a Barcellona. Un fine settimana meraviglioso per l’Italia sulle pedane cinesi, visto che ieri era arrivata la vittoria nell’individuale con Giulia Rizzi, con Alberta Santuccio sul podio.

Un capolavoro quello di Nanchino firmato dal quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che ha sconfitto in finale le padrone di casa della Cina con il punteggio di 43-34 al termine di una sfida che si è decisa negli ultimi tre assalti, con le azzurre che hanno piazzato il break decisivo.

Sul podio sale anche l’Ungheria, che ha sconfitto nella finalina per il terzo posto l’Ucraina con il punteggio di 45-38. Le magiare erano state battute dalle azzurre in semifinale per 45-39 in una sfida che ha sempre visto l’Italia in vantaggio.

Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi di finale con il successo contro Israele per 45-30. Successivamente nei quarti di finale le azzurre avevano battuto gli Stati Uniti per 42-33. Una vittoria che ha aperto la strada per il podio, con le azzurre che si sono nuovamente spinte sul gradino più alto, importante segnale in chiave olimpica.