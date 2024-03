Scherma, le convocate per la Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint Niklaas. Il quartetto non si cambia

Si avvicina un fine settimana decisivo la scherma italiana. In programma in Belgio a Sint Niklaas c’è l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola femminile ed è anche l’ultimo appuntamento per staccare il pass olimpico. Le azzurre sono padrone del loro destino dopo gli eccellenti risultati di Lima ed Atene, che hanno rimesso l’Italia in una posizione di sicurezza nel ranking olimpico.

Il CT Nicola Zanotti non cambia assolutamente il quartetto, che vedrà ancora protagoniste Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi. L’Italia deve fare la sua gara, ma nello stesso tempo buttare un occhio anche a quello che succede a Stati Uniti ed Ucraina, che sono le squadre più interessate per la lotta ai primi quattro posti del ranking olimpico, che sono quelli che danno automaticamente il pass.

In questo momento l’Italia occupa la sesta posizione nel ranking, ma sarebbe qualificata essendo la miglior europea fuori dalle prime quattro. L’Ucraina è quarta, mentre gli Stati Uniti quinti, con le americane che devono raggiungere almeno la finale per superare Kharlan e compagne. Va detto che gli USA sono certi delle qualificazione olimpica, visto che è per distacco la miglior nazione del continente americano.

Il fine settimana comincerà venerdì con la fase di qualificazione, poi, invece, sabato spazio alla prova individuale (dalle ore 10), mentre domenica ci sarà l’attesa gara a squadre (dalle 9.00)

CONVOCATE ITALIA COPPA DEL MONDO SCIABOLA SINT NIKLAAS 2024

Prova Individuale – Martina Criscio, Chiara Mormile, Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi, Mariella Viale

Prova a squadre – Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi