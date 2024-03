Scherma, Andrea Santarelli ai piedi del podio nel Grand Prix di Budapest. Vince il francese Borel

Sventola la bandiera della Francia sul gradino più alto del podio nel Grand Prix di spada maschile a Budapest. A trionfare, infatti, è stato Yannick Borel, che ha sconfitto nell’ultimo atto per 15-11 il padrone di casa Gergely Siklosi. Il transalpino aveva raggiunto la finale, battendo all’ultima stoccata (15-14) il sudcoreano Youngjun Kwon, che si è accontentato dunque del terzo posto insieme all’altro ungherese Mate Tamas Koch, battuto per 15-7 nel derby magiaro da Siklosi.

Si ferma ai piedi del podio il cammino di Andrea Santarelli, che è stato il migliore degli azzurri. Lo spadista umbro è stato sconfitto nei quarti di finale proprio dallo stesso Borel con il punteggio di 15-11. In precedenza Santarelli aveva battuto lo svizzero Bayard (15-11), il kazako Kurbanov (15-13) e al primo assalto di giornata il russo Sarkisyan (9-8).

Eliminazione agli ottavi di finale per Gianpaolo Buzzacchino, il secondo azzurro a spingersi fino agli ottavi di finale. Una sconfitta arrivata per mano del giapponese Koki Kano per 15-9.

Il francese Borel è stato il giustiziere degli italiani, visto che nei sedicesimi ha superato per 15-7 Davide Di Veroli, sicuramente sfortunato a trovarsi il transalpino in questo frangente del tabellone. Fuori allo stesso turno anche Fabrizio Di Marco, mentre al primo assalto sono usciti Federico Vismara Valerio Cuomo e Giacomo Paolini.