Scherma, Favaretto e Marini in cerca di conferme nel Grand Prix di Washington

Si vola negli Stati Uniti per il secondo Grand Prix FIE di fioretto dell’anno, e si fanno le cose in grande atterrando direttamente nella capitale. Sarà infatti Washington ad ospitare la seconda tappa di questo circuito 2024, dopo il “Trofeo Inalpi” di Torino. Come in tutti gli appuntamenti di questa tipologia sono previste solo gare individuali, sia per le donne che per gli uomini, a punteggio maggiorato.

Per quel che riguarda il femminile la rivalità di quest’annata è tra Martina Favaretto e Lee Kiefer. L’azzurra e la statunitense si sono fronteggiate in finale negli ultimi due grandi eventi, e il punteggio è 1-1 e palla al centro. La ventiduenne azzurra ha vinto l’ultimo assalto in Coppa del Mondo a Il Cairo, mentre la campionessa Olimpica in carica si è imposta a Torino nell’ultimo Grand Prix. Per questo Favaretto vuole rendere il favore all’americana sulla pedana di casa sua, ma comunque la squadra azzurra può disporre di tantissime frecce al proprio arco.

Sono 12 le fiorettiste italiane convocate dal CT Stefano Cerioni. Quattro di loro sono già qualificate per il tabellone principale di domenica grazie al loro ranking: Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini e Arianna Errigo. Proveranno a raggiungerle otto compagne di squadra, che dovranno sudarsi il biglietto per la top-64: Giulia Amore, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia (reduce dal grande exploit a Il Cairo) ed Elena Tangherlini.

Anche nel settore maschile le aspettative sono alte, con gli schermidori italiani che stanno disputando un’ottima stagione e si stanno avvicinando nel miglior modo possibile all’appuntamento a Cinque Cerchi. Siamo reduci da una tappa di Coppa del Mondo con una finale tutta italiana, che ha visto Tommaso Marini prevalere su Edoardo Luperi, con gli azzurri che hanno riscattato un Trofeo Inalpi senza podio e che aveva lasciato un pizzico di delusione. Anche al maschile la pattuglia italiana sarà assai numerosa, potendo contare sulle stesse quote delle ragazze. Tra i top-16 del ranking e quindi già ai trentaduesimi ci sono Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi.

Scenderanno invece in pedana già sabato nove fiorettisti, con l’obiettivo di rendere più tricolore possibile il tabellone di domenica: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Tommaso Martini. Si parte venerdì con i gironi e gli assalti preliminari femminili, poi sabato spazio alle qualificazioni dei ragazzi. Domenica giornata clou con entrambi i tabelloni principali.