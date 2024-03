‘Saranno Campioni’: è Francesco Camarda il bomber che l’Italia aspetta?

Francesco Camarda è il nuovo potenziale attaccante del futuro, per quanto riguarda il calcio italiano. Ha già battuto addirittura un record: lo scorso novembre Stefano Pioli lo ha fatto entrare in campo gli ultimi 7′ di gioco contro la Fiorentina, diventando il più giovane esordiente in Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni). Il record precedente apparteneva a Wisdom Amey (di origini congolesi, ma nato a Bassano del Grappa) che, con la maglia del Bologna, giocò nel massimo campionato all’età di 15 anni, 9 mesi e un giorno.

Il nome di Camarda è stato addirittura incluso dalla “Gazzetta dello Sport” nell’inchiesta annuale sugli “80 giovani più forti al mondo”, assieme a campioni già affermati come nel caso di Bellingham. Oggi conosceremo un po’ di più del mondo che ruota attorno a questo talentuoso giocatore, appartenente al Milan.

Francesco Camarda è nato il 10 marzo 2008 a Milano. Ha iniziato a dare i primi calci ad un pallone con la casacca dell’Offorese. Dopodiché è passato al Milan (la sua squadra del cuore), facendo tutta la trafila nel vivaio. Dal 1° luglio 2023 è entrato stabilmente a far parte della rosa della formazione Primavera, con la quale, nonostante sia poco più di un bambino, ha trovato spesso spazio in attacco.

Come centravanti della formazione guidata dall’ex esterno rossonero Ignazio Abate, il lombardo continuamente «vede la porta», come si dice tra gli addetti ai lavori. Difatti, prima che finisse il 2023 ha stabilito due record nella Youth League (la Champions League delle squadre Primavera): ha segnato sette reti in tredici partite (di cui una spettacolare in rovesciata contro i pari età del Paris Saint Germain), ed è diventato il più giovane marcatore di questa competizione, grazie alla doppietta realizzata contro il Newcastle a quindici anni e 195 giorni.

Il curriculum del 16enne sembra quello di un predestinato, con circa quattrocento reti realizzate nelle squadre giovanili rossonere. Anche per questo motivo, è da sempre stato nel mirino del Club Italia: il 13 settembre 2022 ha esordito con la maglia azzurra dell’Under 15, il 13 dicembre 2022 con quella dell’Under 16 ed il 22 agosto 2023 con quella dell’Under 17.

A proposito di Nazionali, Camarda è tra i convocati (come titolare indiscusso nel 4-3-1-2 del CT Massimiliano Favo) dell’Under 17 che sta disputando la fase élite dell’Europeo 2024 in Finlandia. Inoltre, con la Primavera del Milan è stato tra i protagonisti della qualificazione (per il secondo anno di fila) alla Final Four di Youth League (che nel 2024 si disputerà a Nyon tra il 19 ed il 22 aprile).

Di fronte a questo talento ora si dovrà investire con pazienza, senza la frenesia di ottenere tutto e subito, sperando che Camarda possa avere le occasioni giuste per esplodere definitivamente nel calcio che conta.

Maurizio Contino