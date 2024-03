Calcio femminile, le migliori italiane della 2ª giornata delle poule Scudetto e Salvezza: Giugliano ispirata

Calato il sipario sul secondo turno della seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Poule scudetto e salvezza hanno tenuto banco. Vi proponiamo l’elenco delle migliori giocatrici italiane della giornata tenutasi nel week end.

LE MIGLIORI ITALIANE

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Creatività e visione di gioco sopraffina. La numero 10 è diventata la giocatrice della Roma che ha realizzato più gol in questa Serie A (nove); in particolare, ha segnato di più in questo torneo (nove reti appunto). La doppietta contro il Sassuolo è stata per lei la chiusura del cerchio.

VALENTINA GIACINTI (ROMA) – L’attaccante ha realizzato il suo 20° gol in maglia giallorossa in Serie A (13 nel 2022/23, 7 nel 2023/24). In questo modo, la compagine capitolina è diventata, dopo Atalanta Mozzanica, Milan e Brescia, la quarta squadra con cui l’attaccante conta almeno 20 reti nel massimo campionato.

ANNAMARIA SERTURINI (INTER) – Gol e rifiniture varie per la giocatrice nerazzurra che si è confermata argento vivo nella sfida tra la Beneamata e Fiorentina al Viola Park. Un’indicazione chiara per Andrea Soncin in vista di quel che sarà.

VICTORIA DELLA PERUTA (SAMPDORIA) – Il successo contro il Como ha portato di nuovo la firma della giocatrice più in forma del momento. Sabato scorso si era resa protagonista contro il Pomigliano con un poker, stavolta ha segnato un solo gol, ma decisivo per l’1-0 finale. Alla fine della fiera, da inizio febbraio è la giocatrice che ha realizzato il maggior numero di reti in Serie A (sei, almeno due in più di chiunque altra).