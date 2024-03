Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi vince a Trondheim una bella gara, Alex Insam lancia segnali importanti

Il trampolino normale di Trondheim (HS105) è appannaggio di Ryoyu Kobayashi. Anche se per il Concorde giapponese il discorso Coppa del Mondo si può definire fondamentalmente chiuso, una vittoria gli fa senz’altro piacere: porta a casa una gara estremamente competitiva, e lo fa saltando 106 e 99 metri nelle due serie con rispettivamente 142.7 e 138.2 punti per un totale di 280.9. Il vento alle spalle, in particolare, è di grande aiuto nella sua seconda performance, se non altro in virtù della compensazione che gli diventa a quel punto (molto) amica.

Sfugge così per nove decimi la vittoria a Peter Prevc, con lo sloveno che salta sempre meno lungo del suo avversario, ma soprattutto nella seconda serie viene molto aiutato dalla compensazione derivante dal vento alle spalle. In fin dei conti, è solo l’atterraggio che non lo aiuta. Completa il podio a quota 279 l’austriaco Jan Hoerl, che scalza dal podio il tedesco Andreas Wellinger grazie al secondo miglior salto della serie, a 140.4, che lo aiuta ad avere 1.4 punti di vantaggio nei confronti dell’uomo con cui condivide la lingua. Completa la top 5 Stefan Kraft, che va meglio di tutti con il secondo salto (140.5), terminando così a 276.7.

In top ten vanno anche il tedesco Philipp Raimund (274.7), il norvegese Halvor Egner Granerud (273.7), l’austriaco Daniel Huber (271.3), il ceco Roman Koudelka (271.2) e l’altro norge Johann Andre Forfang (267.9). Questi è l’unico che si fregia di qualcosa che possa definirsi simile a una rimonta, dal momento che risale dal 13° posto per arrivare tra i primi dieci.

In casa Italia c’è particolare sorriso per l’estrema costanza di Alex Insam, 12° sia nella prima che nella seconda serie con salti molto simili, a 101.5 metri e da 132.4 e 134.5 punti che lo portano a chiudere con 266.9. Non si qualifica per la seconda serie Giovanni Bresadola, che va a chiudere con il 43° punteggio (115.8) nella prima.