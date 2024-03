Salto con gli sci: Kvandal raddoppia e conquista anche Trondheim, Annika Sieff nelle 20

Eirin Maria Kvandal, dopo aver vinto a Oslo, si ripete a Trondheim. Sul trampolino normale (HS105) della città della contea di Trøndelag, la norvegese classe 2001 s’impone in una comeptizione che, al pari di quella maschile, vive su distacchi strettissimi. In particolare, per lei salti da 96 e 98.5 metri per 122.7 e 133.3 punti, che ne valgono 256 totali.

Il podio è tutto nello spazio di otto decimi. A 255.4 arriva l’austriaca Eva Pinkelnig, leggermente meno aiutata dalla compensazione nella seconda serie, mentre rimane due decimi più indietro Nika Kriznar. La slovena, prima nella serie iniziale, paga piccolissime imperfezioni nella seconda e chiude a 255.2. Tanto le basta, ad ogni modo, per tenersi dietro sia la canadese Alexandria Loutitt (253.9 e unico salto della seconda serie sopra i 100 metri, nello specifico 101.5) che la slovena Nika Prevc (252.5), con quest’ultima che perde qualcosa in termini di classifica di Coppa del Mondo nei confronti di Pinkelnig.

L’austriaca Jacqueline Seifriedsberger è sesta a 246.9, il che sostanzialmente definisce il divario tra le prime cinque e le altre. Completano la top ten la tedesca Selina Freitag a 244.2, la francese Josephine Pagnier a 238.2, la giapponese Sara Takanashi a 236.8 e la norvegese Thea Minyan Bjoerseth a 232.1.

L’Italia sogna la top ten con Annika Sieff per una serie, ma dopo il decimo posto nella prima serie con 91 metri e 112.4 punti, per lei arriva un secondo salto meno performante (89 e 109), considerate le condizioni più favorevoli in generale. Finisce al 17° posto con 221.4. 25° posto, invece, per Lara Malsiner con 205.5 punti. Fuori nella prima serie Jessica Malsiner con 90.1, punteggio da 35° posto.