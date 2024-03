Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per il Raw Air Tournament: 6 azzurri al via tra settore maschile e femminile

Da venerdì 8 a domenica 17 marzo andrà in scena il Raw Air Tournament, evento multi-stage inserito all’interno della Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci. Il torneo prevede lo svolgimento di tre tappe in Norvegia sui trampolini di Oslo Holmenkollen (8-10 marzo), Trondheim (12-13 marzo) e Vikersund (15-17 marzo).

L’Italia, per la lunga trasferta scandinava, ha selezionato 6 atleti divisi equamente tra settore maschile e femminile: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Andrea Campregher, Annika Sieff, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Grande curiosità soprattutto per le gare di Trondheim, sede dei Mondiali 2025, e sul trampolino di volo di Vikersund (anche per le donne).