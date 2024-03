Salto con gli sci femminile, Kriznar si impone a Lahti e torna a vincere dopo due anni. 18ma Sieff

Nika Kriznar, dopo due anni di attesa, torna a vincere una gara individuale del circuito maggiore invernale (l’ultimo successo risaliva al 27 febbraio 2022 sul Normal Hill di Hinzenbach) imponendosi sul trampolino grande HS130 di Lahti in occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci.

Sesta affermazione della carriera per la 23enne slovena, che aveva già collezionato tre terzi posti quest’inverno senza riuscire però a salire sul gradino più alto. Kriznar ha trionfato con merito sull’impianto finlandese, stampando il miglior punteggio in entrambe le serie di gara e conquistando la vittoria con un margine di 7.6 punti su Jacqueline Seifriedsberger e 14.3 punti sull’altra austriaca Eva Pinkelnig, autrice di una bella rimonta dalla settima posizione della prima serie.

Beffata per un’incollatura la giapponese Yuki Ito, quarta a 1.3 punti dalla top3, mentre sono decisamente più staccate tutte le altre. Dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione ieri in qualificazione, la slovena Nika Prevc ha fatto fatica anche oggi limitando comunque almeno parzialmente i danni e strappando un discreto decimo posto che le consente di mantenere un vantaggio di 174 punti su Pinkelnig e 229 su Ito nella classifica generale di Coppa del Mondo.

In casa Italia si può sorridere per la buona prova di Annika Sieff, in rimonta dal 23° al 18° posto, mentre le sorelle Malsiner sono rimaste fuori dalla zona punti. Grande delusione soprattutto per Lara, che aveva ben figurato ieri in qualificazione, prima delle escluse dalla seconda serie in 31ma piazza, mentre Jessica ha chiuso 35ma.