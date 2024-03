Biathlon, cambia l’orario del programma delle Individuali a Oslo-Holmenkollen: che cosa è successo in Norvegia

Non arrivano buone notizie da Oslo-Holmenkollen (Norvegia), sede della terzultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi scandinave le condizioni meteorologiche continuano a influenzare in negativo l’organizzazione del programma.

Ieri, infatti, era prevista la 15km Individuale femminile, ma la situazione erano assai poco favorevole. Umidità, nebbia fitta, vento e pioggia avevano costretto gli organizzatori a prendere la decisione di posticipare a oggi, comprendendo le difficoltà delle atlete nell’affrontare una prova che sarebbe stata fortemente influenzata per quanto detto.

Per questo lo schedule prevedeva alle 12.30 la disputa della prova citata e alle 15.30 la 20km Individuale maschile. Tuttavia, la situazione attuale in Norvegia non apre a considerazioni ottimistiche. Una nebbia fitta, infatti, non consente una visibilità adeguata e per questo c’è stata un cambiamento di orario per entrambe le gare. Da capire se il tutto si disputerà o meno.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO 2024

Venerdì 1° marzo

Ore 13.00 Individuale femminile

Ore 15.45 Individuale maschile