Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund 2024. Le saltatrici affrontano le prime, storiche, gare di volo

Il penultimo atto della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di salto con gli sci coincide con un accadimento di portata storica. Per la prima volta, delle gare di volo saranno valevoli per l’assegnazione della Sfera di cristallo. Il palcoscenico dell’evento sarà Vikersund (Norvegia).

Vero che già lo scorso anno si disputò una competizione, ma essa era un autentico test e non era stata inserita nel calendario del massimo circuito. Viceversa, in questo 2024, l’impegno sul mastodontico impianto norvegese raddoppia. Soprattutto, le due prove saranno a tutti gli effetti del massimo circuito.

La partecipazione continuerà, però, a essere limitata. Alle gare di Vikersund saranno ammesse solamente le prime 15 della classifica generale di Coppa del Mondo alle quali potrà essere aggiunto un massimo di 5 wild card.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°15

Borgo: Vikersund (Norvegia)

Struttura: Vikersundbakken (HS240)

Competizioni ospitate: 1 (Non Coppa del Mondo)

L’ESITO DEL 2023

GARA FIS 19/03/2023

1. KLINEC Ema (SLO)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. ITO Yuki (JPN)

4. SCHMID Katharina (GER)

5. LOUTITT Alexandria (CAN)

6. LUNDBY Maren (NOR)

7. KRIZNAR Nika (SLO)

8. STRATE Abigail (CAN)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. FREITAG Selina (GER)

11. KREUZER Chiara (AUT)

12. STRØM Anna Odine (NOR)

13. RAUTIONAHO Jenny (FIN)

14. RUPPRECHT Anna (GER)

15. PAGNIER Josephine (FRA)

Le suddette quindici hanno quindi già accumulato diversi salti d’esperienza sul Vikersundbakken. Le altre andranno, invece, alla scoperta di un contesto a loro totalmente alieno.