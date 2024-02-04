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Salto con gli sci

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2023-2024: Nika Prevc allunga su Ito, sprofonda Pinkelnig

Pubblicato

6 minuti fa

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Annika Sieff

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2023-2024

1. PREVC Nika SLO 949
2. ITO Yuki JPN 771
3. PINKELNIG Eva AUT 671
4. LOUTITT Alexandria CAN 625
5. PAGNIER Josephine FRA 578
6. KRIZNAR Nika SLO 543
7. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 513
8. TAKANASHI Sara JPN 513
9. RAUTIONAHO Jenny FIN 454
10. STRATE Abigail CAN 409

26. SIEFF Annika ITA 131
30. MALSINER Lara ITA 60
40. MALSINER Jessica ITA 21
54. AMBROSI Martina ITA 1

Foto: LaPresse

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