Salto con gli sci, brutta caduta per Giovanni Bresadola a Planica: preoccupa il ginocchio

Poteva essere il giorno del record italiano sfiorato su un trampolino di volo da Giovanni Bresadola, si trasforma invece nella giornata della preoccupazione per il saltatore classe 2001 di Cles. Nella seconda delle otto serie della gara a squadre di Planica, infatti, arriva una bruttissima caduta per lui.

Dopo che aveva deluso malamente nell’individuale, con un salto completamente bucato che ne ha provocato l’eliminazione, Bresadola era ben più che determinato a riscattarsi. E la performance sembrava essere delle migliori, addirittura a livello internazionale. Sono infatti arrivati 226 metri: per intenderci, il record italiano di Alex Insam è a quota 232.5.

Il problema è che Bresadola atterra male: per qualunque ragione sia successo, nella caduta il ginocchio sinistro ha subito una torsione non naturale. L’azzurro è rimasto a terra, e non è stato in grado di rialzarsi. Si è reso necessario, così, far uscire la barella per effettuare il trasporto fuori dalla zona di atterraggio.

Due minuti prima, l’americano Decker Dean era anch’egli caduto, ma senza conseguenze, mentre la direzione gara aveva deciso di alzare la stanga alla 13. Non rimane che augurarsi che il problema di Bresadola sia meno grave del previsto. Aveva finora disputato una valida stagione, con l’ottavo posto a Lake Placid e la top ten sfiorata a Vikersund.