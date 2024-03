Salto con gli sci, confermati i timori su Giovanni Bresadola. Il legamento crociato anteriore è K.O.

Giungono brutte notizie da Planica, dove è in corso di svolgimento la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Nella prova a squadre tenutasi nella mattinata di sabato 23 marzo, Giovanni Bresadola è incappato in una rovinosa caduta atterrando a 226 metri da quota molto elevata.

Il ventitreenne trentino è rimasto a terra, venendo prontamente soccorso dai paramedici. Sono subito circolate notizie preoccupanti relative allo stato di salute del saltatore azzurro. Trasportato in ospedale e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso (risonanza magnetica) è emerso come i timori iniziali fossero fondati.

Bresadola ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un’autentica disdetta, verificatasi proprio agli sgoccioli del miglior inverno della sua carriera, durante il quale si è guadagnato in pianta stabile lo status di atleta in grado di entrare in zona punti, proponendosi occasionalmente nella top-ten.

Ora dovranno essere definiti tempi e modalità di recupero, che data la natura dell’infortunio si annunciano particolarmente lunghi. La speranza è di riguadagnare la piena salute in vista dell’inizio della Coppa del Mondo 2024-25.

È tuttavia estremamente improbabile che l’azzurro possa essere impegnato durante le competizioni del Summer Grand Prix, che nell’estate 2024 avranno un peso specifico considerevole, in quanto parte integrante della fase di qualificazione ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.