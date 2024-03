Rugby, Sei Nazioni 2024: Page-Relo “La forza dell’Italia è il gruppo”

Con solo sei convocazioni alle spalle prima di sabato scorso, Martin Page-Relo si è preso l’Italia sulle spalle e con Paolo Garbisi ha disputato una prova più che positiva in mediana nella vittoria ottenuta dagli azzurri contro la Scozia. E a 25 anni il numero 9 italo-francese non vuole fermarsi, e se guarda con un sorriso indietro al match coi britannici ha già il Galles nel mirino.

“Contro la Scozia abbiamo mostrato una grande prestazione. Siamo stati bravi in attacco e solidi in difesa. La mentalità che ha questa squadra è uno degli aspetti importanti: siamo stati in svantaggio ma non abbiamo mai mollato. Cerco di dare sempre del mio meglio al servizio della squadra. Sono contento per il calcio per Nacho ma sono ancor più felice per il risultato che abbiamo raggiunto come squadra” le parole di Page-Relo.

Che, come detto, però guarda al futuro immediato, che vedrà l’Italia in campo a Cardiff sabato contro il Galles. “Al di là delle aspettative personali l’obiettivo resta la prossima partita in Galles cercando di conquistare un nuovo risultato importante – le parole del numero 9 azzurro, che poi sottolinea quale sia l’arma in più dell’Italia –. Questo gruppo è speciale e c’è tanta armonia anche fuori dal campo. Un gruppo unito sa raggiungere risultati importanti nel rettangolo di gioco”.

Infine, a margine della conferenza stampa dell’Italrugby, Martin Page-Relo ha confessato quale sia il giocatore cui si ispira. E sicuramente il nostro mediano ha alzato l’asticella, citando uno dei più grandi numeri 9 della storia. “I miei idoli? Sicuramente mi ispiro a Aaron Smith. E’ un giocatore che ho sempre ammirato” ha concluso l’azzurro.