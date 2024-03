Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo Castel San Pietro Terme (in provincia di Bologna) ospiterà il raduno della Nazionale italiana femminile open di basket 3×3, in preparazione verso il fondamentale torneo preolimpico di Debrecen (16-19 maggio) che rappresenta l’ultima chance per staccare il pass per i Giochi di Parigi 2024.

Il CT azzurro Andrea Capobianco ha convocato per l’occasione le seguenti giocatrici: Debora Carangelo (Dinamo Lab Sassari), Gina Conti (Allianz Geas Sesto San Giovanni), Rae Lin D’Alie (Alama San Martino di Lupari), Maria Miccoli (Nuova Avir Service Ragusa), Stefania Trimboli (La Molisana Campobasso). Restano a disposizione in caso di necessità Giuditta Nicolodi (Umana Venezia Mestre), Isabella Olajide (Puianello Basket Team), Beatrice Stroscio (Umbertide).

Nello stesso periodo, dal 18 al 20 marzo, si radunerà al Pala Ferrari di Castel San Pietro Terme anche la Nazionale sperimentale femminile di basket 5×5, denominata “Green Team”. Lo staff tecnico coordinato da coach Capobianco ha selezionato 16 giocatrici, quasi tutte militanti in Serie A2. Di seguito l’elenco completo delle convocate per il raduno del Green Team femminile:

Vittoria Allievi – Clv Costa Masnaga

Anastasia Conte – Alama San Martino di Lupari

Sofia Frustaci – Drain By Ecodem Villafranca

Emma Giacchetti – La Molisana Campobasso

Giulia Ianezic – Logiman Broni

Francesca Leonardi – Autospeed G Bcc Derthona

Caterina Mattera – Panthers Roseto 2.0

Alice Milani – Women Apu Delser Crich Udine

Isabel Hassan – Umana Venezia Mestre

Marta Pellegrini – Velcofin Interlocks Vicenza

Martina Rosignoli – Drain By Ecodem

Sara Seka – O,Me.P.S. Silotrailers Battipaglia

Martina Spinelli – E-Work Faenza

Sara Toffolo – Dinamo Lab Sassari

Laura Valli – Posaclima Ponzano Veneto

Sofia Varaldi – Posaclima Ponzano Veneto