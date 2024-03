Rugby, Sei Nazioni 2024: Irlanda in pole position, ma la corsa al titolo è a quattro

Si disputa questo sabato il Super Saturday, cioè la giornata conclusiva del Guinness Sei Nazioni 2024 e in campo scenderanno una dopo l’altra tutte e sei le formazioni impegnate nel torneo. E a 240 minuti dalla fine sono ben quattro le squadre che, almeno sulla carta, sono ancora in corsa per il titolo.

L’Irlanda è, ovviamente, ancora la favorita d’obbligo, con i suoi 16 punti di bottino. Ma per evitare sorprese i ragazzi di Andy Farrell sono obbligati a strappare almeno un pareggio a Dublino contro la Scozia (attualmente terza con 11 punti). I due punti del pareggio, infatti, metterebbero le avversarie tutte fuori portata. Ovviamente, se l’Irlanda invece vincesse non ci sarebbero altri discorsi da fare. In caso di ko, invece, tutto dipenderà dai punti di bonus conquistati da irlandesi e scozzesi e dall’esito dell’ultimo match della giornata.

La Scozia, come detto, ha 5 punti di divario dall’Irlanda. Per i britannici, dunque, un solo risultato utile a disposizione e potrebbe non bastare. Finn Russell e compagni devono vincere, farlo con bonus e non concedere bonus all’Irlanda. A quel punto la raggiungerebbero a quota 16 punti e tutto si deciderebbe a Parigi.

La giornata, infatti, si chiude con la Francia (quarta a 11 punti) che ospita l’Inghilterra, attualmente seconda con 12 punti. Entrambe le formazioni per vincere il torneo devono vincere la loro partita e sperare che l’Irlanda perda senza portare a casa bonus. L’Inghilterra ha una minima chance in più, perché potrebbe impattare l’Irlanda (e magari la Scozia) a 16 punti anche senza segnare quattro mete, mentre per la Francia vale il discorso scozzese. Vincere con bonus e sperare che l’Irlanda resti al palo. A quel punto si rischia un arrivo a tre (Irlanda, Scozia e una tra Francia e Inghilterra) e si guarderà alla classifica avulsa.