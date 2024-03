Rugby, Sei Nazioni 2024: l’Italia Under 20 vuol chiudere in bellezza in Galles

Si chiude venerdì sera anche il Sei Nazioni Under 20 del 2024 e l’Italia di Massimo Brunello scenderà in campo in Galles a caccia di un possibile podio nel torneo. Gli azzurri, infatti, sono attualmente quarti con 10 punti, preceduti dalla Francia a quota 13, mentre proprio i gallesi li seguono, ma fermi a 5 punti in classifica.

Dopo il pesante ko subito con l’Inghilterra e la sconfitta di misura in Irlanda, l’Italia ha prima espugnato lo Stade Raoul-Barriere di Bèziers, prima di imporsi nettamente contro la Scozia. Per il Galles, avversario di giornata, invece una sola vittoria all’esordio proprio contro gli scozzesi, prima di tre netti ko. E all’Arms Park di Cardiff gli azzurrini hanno la chance di conquistare la terza vittoria consecutiva.

Ma il terzo posto finale non è il solo obiettivo alla portata degli azzurri, che si affideranno a Marco Scalabrin per scardinare la difesa britannica, con il trequarti italiano che ha nel mirino anche la classifica dei metamen, dove è attualmente primo con 4 mete segnate. A caccia del poker di mete anche Piero Gritti, con il figlio d’arte che è uno dei leader della formazione azzurra.

Con in mediana una coppia di assoluto livello come Lorenzo Casilio e Martino Pucciarello, coadiuvati dalle corse di Mirko Belloni, e con lo stesso Piero Gritti e Luca Bellucci pronti a dare il loro contributo anche in difesa, questa Italia ha la reale possibilità di salire sul podio contro un Galles da non sottovalutare, ma alla portata degli azzurri visti in questo torneo.