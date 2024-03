Rugby: le Zebre rinnovano Dominguez ma salutano Piantella

Movimenti in casa Zebre Parma, dove nelle ultime ore è arrivata un’importante conferma per il futuro e un addio. A rinnovare è stato il figlio d’arte Thomas Dominguez, con il giovane numero 9 che ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. In uscita, invece, Nicola Piantella, che vestirà la maglia delle Fiamme Oro Roma.

Dominquez, 24 anni, è arrivato a Parma lo scorso settembre dopo l’esperienza nel massimo campionato italiano col Valorugby Emilia, conquistando già sette presenze in questa stagione. “Sono molto contento di aver firmato e molto confidente per le prossime stagioni. Alle Zebre ho trovato un gruppo con tanti giocatori giovani e talentuosi. Il progetto tecnico e il potenziale della squadra mi hanno convinto a restare. Sono sicuro che col duro lavoro che stiamo facendo riusciremo a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi” le sue parole.

Lascia le Zebre Parma e va alle Fiamme Oro Roma, invece, Nicola Piantella, il ventiduenne seconda linea di Bassano del Grappa che già aveva vestito la maglia della Benetton Treviso. Per lui, però, poco spazio quest’anno con la franchigia federale e, quindi, la scelta di trovare minuti importanti nella Serie A Elite.

“Per Nicola, così come per Nicolò Teneggi che, come comunicato in precedenza, è in procinto di trasferirsi al Rugby Rovigo, si aprono delle nuove sfide in due grandi club del massimo campionato italiano. Ringraziamo entrambi gli atleti per la dedizione e la professionalità mostrata nella loro permanenza a Parma. Certi della loro qualità e determinazione, non possiamo che augurare loro il meglio per la stagione in corso e per quelle future” ha dichiarato direttore sportivo delle Zebre Parma Franco Tonni.