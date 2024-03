Sei Nazioni 2024, la formazione dell’Italia per il Galles. Assente Capuozzo

Si chiude sabato il Guinness Sei Nazioni 2024 e gli azzurri di Gonzalo Quesada scenderanno in campo a Cardiff, dove sfideranno il Galles. Una sfida che potrebbe valere il terzo risultato utile consecutivo per l’Italia, un potenziale podio, ma anche il rischio dell’ultimo posto. E il ct azzurro ha scelto il XV per sfidare i britannici.

Tre cambi per gli azzurri rispetto alla Scozia e un’assenza pesante nel triangolo allargato, con Ange Capuozzo non inserito nei 23 di giornata e al suo posto partirà titolare Lorenzo Pani. In mediana, invece, Stephen Varney viene preferito a Martin Page-Relo, che va in panchina, mentre in terza linea torna a numero 8 Lorenzo Cannone, con Ross Vintcent che va anche lui in panchina. Panchina dove Quesada sceglie un uomo di mischia in più, col ritorno di Manuel Zuliani, e due soli trequarti.

Come detto, la grande novità è l’assenza di Ange Capuozzo, ma non è una scelta tecnica perché l’estremo italiano, dopo aver effettuato esami strumentali nella settimana post match giocato contro la Scozia, ha riportato una frattura della falange intermedia del terzo dito della mano sinistra che non gli consentirà di essere a disposizione per la partita contro il Galles.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA PER IL GALLES

15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Martin Page-Relo, 23 Leonardo Marin