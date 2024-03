Rugby, Sei Nazioni 2024: l’Italia sfida una Scozia che sogna il titolo

Torna il Sei Nazioni 2024 e sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15.15, l’Italia torna in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Il secondo match interno degli azzurri vedrà da un lato l’esordio di Louis Lynagh per l’Italia, dall’altra una squadra britannica che sogna di vincere il torneo.

Con il Super Saturday che vedrà la Scozia sbarcare a Dublino per giocarsi tutto, infatti, i ragazzi di Gregor Townsend sono chiamati a vincere con bonus a Roma e sperare in un passo falso dell’Irlanda a Twickenham per riaprire i giochi per il Sei Nazioni 2024. Per questo il coach scozzese si presenta contro l’Italia con una squadra di assoluto livello, dopo aver vinto due dei tre match sin qui disputati.

Di contro, Quesada sogna il primo successo sulla panchina azzurra, dopo che il calcio di Paolo Garbisi ha spento sul palo francese l’illusione di portare a casa la vittoria contro i Bleus due settimane fa. L’Italia deve crescere ancora, perché contro la Francia ha conquistato un pareggio più per demerito avversario che per proprio merito, e per farlo il ct argentino mette in campo fin dal primo minuto l’esordiente Louis Lynagh all’ala. Saprà mettere in difficoltà Duhan van der Merwe e fermare una delle armi più pericolose degli scozzesi?

ITALIA – SCOZIA

Italia: Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Leonardo Marin, 23 Federico Mori

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Cameron Redpath, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (cc), 9 George Horne, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge (cc), 6 Andy Christie, 5 Scott Cummings, 4 Grant Gilchrist, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Jamie Ritchie, 21 Matt Fagerson, 22 Ali Price, 23 Kyle Rowe