NBA, risultati della notte (8 marzo): Denver supera Boston con un super Jokic. Edwards e Doncic trascinano Minnesota e Dallas

Sono sette le partite di una serata NBA, che ha visto un possibile antipasto delle Finals 2024. Si affrontavano, infatti, Denver e Boston e sono stati i campioni in carica ad avere la meglio. I Nuggets si sono imposti per 115-109 contro i Celtics al termine di un match veramente molto intenso. Nikola Jokic si prende il centro del palcoscenico con una sontuosa tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, mentre a Boston (al secondo ko consecutivo) non basta un clamoroso Jaylen Brown da 41 punti e 14 rimbalzi.

In campo è sceso anche Simone Fontecchio, ma nella vittoria della sua Detroit l’azzurro non è riuscito a dare il contributo sperato. Serata un po’ storta al tiro per l’abruzzese, che firma 4 punti in 23 minuti dalla panchina (ormai è il sesto uomo dei Pistons), raccogliendo comunque sei rimbalzi. Vince Detroit per 118-112 contro i Brooklyn Nets grazie anche ai 34 punti di Jaden Ivey ed un Cade Cunningham da 32 punti e 11 assist.

Non c’è l’infortunato Karl-Anthony Towns, ma i Minnesota Timberwolves si affidano alla loro altra stella, Anthony Edwards, che è semplicemente fenomenale nel successo 113-111 sugli Indiana Pacers. Edwards firma 44 punti, ma soprattutto è protagonista di una clamorosa stoppata sull’ultimo possesso della partita, fermando Nesmith che in sottomano era pronto a pareggiare. Un balzo incredibile del nativo di Atlanta, che ha colpito anche con la testa il tabellone.

Altro finale palpitante quello che ha visto protagonista Domantas Sabonis, che con una schiacciata a sette secondi dalla fine ha regalato ai suoi Sacramento Kings la vittoria per 131-129 sui San Antonio Spurs. Il lituano ha chiuso sfiorando la tripla doppia con 31 punti, 17 rimbalzi e 9 assist.

Un DeMar DeRozan da 33 punti guida i Chicago Bulls al successo di misura sui Golden State Warriors per 125-122. Un ruolo decisivo lo ha anche Nikola Vucevic con una doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi. A Golden State non bastano i 25 punti dalla panchina di Klay Thompson, mentre Steph Curry chiude solamente con 15 punti.

Alla tripla doppia di Nikola Jokic, non poteva non rispondere Luka Doncic. Lo sloveno chiude con 35 punti, 11 rimbalzi e 11 assist nella vittoria dei suoi Dallas Mavericks contro i Miami Heat per 114-108, complice anche un terzo quarto da 37-25 per i padroni di casa. A Miami non basta la doppia doppia di Terry Rozier da 27 punti e 11 assist.

Nella lotta per evitare il Play-In ad Ovest, successo importante dei Phoenix Suns, che superano 120-113 i Toronto Raptors con 35 punti di Kevin Durant e 26 di Grayson Allen.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 118-112

Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves 111-113

Dallas Mavericks – Miami Heat 114-108

Phoenix Suns – Toronto Raptors 120-113

Denver Nuggets – Boston Celtics 115-109

Golden State Warriors – Chicago Bulls 122-125

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 131-129