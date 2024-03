Calcio femminile: blitz dell’Inter in casa della Fiorentina nella poule scudetto, il Milan trionfa con il Pomigliano

Secondo K.O consecutivo per la Fiorentina, squadra impegnata nella poule scudetto del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. La compagine toscana, già caduta nella prima giornata di questa seconda fase cedendo il passo al Sassuolo, ha infatti subito una pesante sconfitta tra le mura amiche, arrendendosi al cospetto dell’Inter per 0-3.

Un match complesso quello affrontato dalle ragazze di Sebastian De La Fuente che, al 9′, si sono ritrovate in svantaggio di una rete, merito del sigillo di Magull, abile a recuperare la sfera passandola a Serturini che da posizione ottimale non sbaglia.

La situazione della Viola peggiora al 62‘, quando una Serturini ispiratissima crossa al centro su Cambiaghi che, di sponda, trova Magull che insacca in rete. Al 69 ‘poi il tris di Bonfantini, messa in una condizione ottimale da Polli.

Tutto facile invece per il Milan che, impegnato nella poule salvezza, ha sconfitto il Pomigliano per 4-0, rendendosi protagonista di una gara senza storie. Non correndo praticamente mai alcun rischio le rossonere sbloccano il risultato al minuto numero 15′, quando Dompinlg concretizza un tap-in scaturito dal sinistro di Ijeh. Il raddoppio arriva invece al 43, merito sempre di Dompling, brava ad approfittare della fantasia di Nadim, audace a liberarsi in area tirando a rete. La prossima settimana andrà in scena la sentita sfida con la Juventus, in un nome di una partita destinata a rimanere nella memoria di tanti.

Il Milan non si ferma e, solo due minuti dopo l’inizio della ripresa, mette a referto il tris con Ijeh che la piazza sull’angolino dopo un bello scambio con Nadim. Il poker è invece firmato da Vigliucci sullo sviluppo di un calcio d’angolo al 59′. Il team campano resta ancorato dunque posizione della classifica con 20 punti. Serve uno scossone per poter risalire la china.