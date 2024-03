Calcio a 5, Coppa Italia 2024: tabellone, orari, programma e tv della manifestazione

La Coppa Italia 2024 di calcio a 5 è pronta ad andare in scena, per quanto riguarda l’ambito del futsal al maschile. La Divisione Calcio a 5 ha infatti reso noti i sorteggi per le varie categorie che, dal 22 al 30 marzo, in Basilicata, fra Bernalda e Policoro, animeranno la competizione.

Grande attenzione ovviamente sulla Final Four di Coppa Italia riservata alla Serie A, che si terrà dal 22 al 24 marzo: le semifinali metteranno di fronte Genzano-Napoli e Olimpus Roma-L84, le vincenti di queste due gare andranno poi a duello domenica 24 marzo dalle ore 21.15

Di seguito il tabellone, orari, programma e tv della manifestazione che sarà visibile in tv e in streaming fra le reti di Sky Sport e quelle online di Futsal TV.

VENERDÌ 22 MARZO

PALACAMPAGNA – BERNALDA

ore 11 – S1 U19: Olimpus Roma-Dalia Management (diretta Futsal TV)

ore 14 – S2 U19: Fenice Veneziamestre-Meta Catania (diretta Futsal TV)



PALAERCOLE – POLICORO

ore 18 – S1 Serie A: Ecocity Genzano-MoMap Napoli Futsal (diretta Sky Sport)

ore 21 – S2 Serie A: Olimpus Roma-L84 (diretta Sky Sport)

SABATO 23 MARZO

PALACAMPAGNA – BERNALDA

ore 12 – S1 Serie C: Real Sesto-Polisportiva Villafontana (diretta Futsal TV)

ore 15 – S2 Serie C: Heracles-Aradeo (diretta Futsal TV)

PALAERCOLE – POLICORO

ore 11 – Finale U19: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 – S1 Serie A2 Élite: Città di Mestre-Roma C5 (diretta Futsal TV)

ore 21 – S2 Serie A2 Élite: Vinumitaly Petrarca-Itria (diretta Futsal TV)

DOMENICA 24 MARZO – PALAERCOLE – POLICORO

ore 12 – Finale Serie C: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 16.30 – Finale Serie A2 Élite: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

ore 21.15 – Finale Serie A: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Sky Sport)

GIOVEDÌ 28 MARZO – PALACAMPAGNA – BERNALDA

ore 11.30 – Q1 Serie B: Futsal Mazara-Diaz Bisceglie (diretta Futsal TV)

ore 14.30 – Q2 Serie B: Sangiovannese-Grifoni (diretta Futsal TV)

ore 17.30 – Q3 Serie B: Real Ciampino Academy-Compagnia Malo (diretta Futsal TV)

ore 20.30 – Q4 Serie B: Virtus Libera Isola d’Ischia-Energy Saving (diretta Futsal TV)

VENERDÌ 29 MARZO

PALAERCOLE – POLICORO

ore 18 – S1 Serie A2: Sporting Hornets-Unicusano Futsal Ternana (diretta Futsal TV)

ore 21 – S2 Serie A2: Maccan Prata-Futsal Canicattì (diretta Futsal TV)

PALACAMPAGNA – BERNALDA

ore 16.30 – S1 Serie B: Vincente Q1-Vincente Q2 (diretta Futsal TV)

ore 19 – S2 Serie B: Vincente Q3-Vincente Q4 (diretta Futsal TV)

SABATO 30 MARZO – PALAERCOLE – POLICORO

ore 15 – Finale Serie B: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

ore 18 – Finale Serie A2: Vincente S1-Vincente S2 (diretta Futsal TV)

Di seguito le dichiarazioni del presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini: “A Policoro abbiamo gettato un seme importante da cui è nata una scuola di calcio a 5 con tanti bambini coinvolti, il che è l’essenza della nostra attività. Siamo uno sport che crea socialità in un momento in cui è l’individuo a prevalere. Creare una famiglia sportiva è il senso del nostro impegno: in una famiglia sportiva si vive meglio, per questo siamo tornati volentieri a rendere omaggio a chi ci ha dato tanta soddisfazione. Per ogni euro che riceviamo, ne diamo cinque al territorio: investire nel turismo sportivo è un moltiplicatore per noi importante, che ci garantisce continuità”.