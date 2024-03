Rugby, la classifica del Sei Nazioni prima di Italia-Scozia. Azzurri in corsa con il Galles per il 5° posto

Si disputa tra oggi e domani il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e nel weekend si potrebbero già scrivere diverse sentenze. A partire da Italia-Scozia, in programma oggi alle 15.15, passando per il big match Inghilterra-Irlanda alle 17.45, e chiudendo domani alle 16.00 con Galles-Francia.

Alla vigilia di questo turno, infatti, l’Irlanda guida la classifica con 15 punti, precedendo la Scozia a quota 9, con il podio virtuale che si chiude con l’Inghilterra che ha 8 punti. Segue la Francia con 6 punti, mentre Galles e Italia sono appaiate a quota 3 punti. Come si vede, dunque, ancora in corsa per il titolo sono l’Irlanda, la Scozia e l’Inghilterra, con la matematica che non elimina ancora la Francia, ma che virtualmente è fuori dai giochi.

Una vittoria con bonus dell’Irlanda a Twickenham chiuderebbe il discorso a prescindere dagli altri risultati, con gli irlandesi che festeggerebbero il titolo anche senza conquistare il bonus offensivo nel caso in cui anche la Scozia manchi il bonus a Roma. In caso di pareggio a Twickenham, invece, l’Irlanda sarebbe campione con 80 minuti d’anticipo solo se prima la Scozia perdesse a Roma, o pareggiasse senza fare un punto di bonus in più rispetto agli irlandesi.

Guardando, invece, alla parte bassa della classifica, Francia, Galles e Italia vogliono evitare di chiudere il Sei Nazioni all’ultimo posto. La Francia battendo il Galles a Cardiff sarebbe sicura di questo risultato, mentre ogni altro risultato rimanderebbe la sentenza agli ultimi 80 minuti. Quando sarà l’Italia a far visita al Galles in un probabile spareggio per non finire sesti, mentre la Francia dovrà battere l’Inghilterra per evitare un clamoroso ultimo posto.