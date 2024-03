Italia-Scozia in tv oggi, Sei Nazioni rugby 2024: orario, programma in chiaro, streaming, formazioni

Ringalluzzita dal pareggio ottenuto in casa della Francia, la Nazionale italiana di rugby, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà quest’oggi alle ore 15.15, nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2024, la Scozia: si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

L’Italia si trova al quinto posto della classifica assieme al Galles a quota 3, mentre la Scozia è seconda con 9 punti dopo tre dei cinque turni, alle spalle dell’Irlanda, che oggi potrebbe anche vincere il torneo con una giornata d’anticipo in casa dell’Inghilterra. Domani chiuderà il programma Galles-Francia.

In palio, però, quest’oggi, tra Italia e Scozia, ci sarà anche la Cuttitta Cup: il CT degli azzurri, Gonzalo Quesada, lancerà dall’inizio l’esordiente Louis Lynagh, schierato all’ala, mentre in terza linea vedremo all’opera il rientrante Sebastian Negri.

Per il Sei Nazioni 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Scozia sarà disponibile su Sky Sport Uno e Cielo, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e cielotv.it, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA RUGBY

Sabato 9 marzo – Stadio Olimpico di Roma

Ore 15.15: Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Cielo, differita 18.30 TV8 HD

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Cielo, differita 18.30 TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now e cielotv.it, differita 18.30 tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-SCOZIA RUGBY

Italia: Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Leonardo Marin, 23 Federico Mori.

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Cameron Redpath, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (cc), 9 George Horne, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge (cc), 6 Andy Christie, 5 Scott Cummings, 4 Grant Gilchrist, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Jamie Ritchie, 21 Matt Fagerson, 22 Ali Price, 23 Kyle Rowe.