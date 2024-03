Rugby, Italia in Galles per la storia: mai tre risultati utili nello stesso Sei Nazioni

Quattordici vittorie e due pareggi dal 2000 al 2024: in 25 edizioni del Sei Nazioni e 124 match giocati, l’Italia ha evitato la sconfitta, finora, in sedici occasioni, due delle quali proprio nella manifestazione in corso. Mai gli azzurri, finora, hanno subito meno di tre sconfitte.

L’Italia in precedenza, aveva fatto registrare due vittorie nel 2007 (Scozia-Italia 17-37 e Italia-Galles 23-20) e nel 2013 (Italia-Irlanda 22-15 e Italia-Francia 23-18), mentre nel 2024 ha già raccolto un pareggio ed una vittoria (Francia-Italia 13-13 e Italia-Scozia 31-29), ma manca all’appello ancora Galles-Italia.

L’unico altro pareggio arrivò in Galles nel 2006, con il 18-18 che fu il primo risultato utile esterno degli azzurri nella storia del torneo. Le 14 vittorie, invece, sono arrivate per otto volte contro la Scozia, per tre volte contro il Galles, in due occasioni contro la Francia ed una volta ai danni dell’Irlanda. Nessun risultato utile contro l’Inghilterra.

RISULTATI UTILI ITALIA NEL SEI NAZIONI

2000: Italia-Scozia 34-20

2003: Italia-Galles 30-22

2004: Italia-Scozia 20-14

2006: Galles-Italia 18-18

2007: Scozia-Italia 17-37 e Italia-Galles 23-20

2008: Italia-Scozia 23-20

2010: Italia-Scozia 16-12

2011: Italia-Francia 22-21

2012: Italia-Scozia 13-6

2013: Italia-Irlanda 22-15 e Italia-Francia 23-18

2015: Scozia-Italia 19-22

2022: Galles-Italia 21-22

2023: Francia-Italia 13-13 e Italia-Scozia 31-29