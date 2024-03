Rugby: in UCR le Zebre durano un tempo, poi il Leinster dilaga 31-7

Dodicesimo turno per lo United Rugby Championship, giornata casalinga al Lanfranchi di Parma per le Zebre che non riescono a tener testa ad una corazzata come il Leinster, che si impone a domicilio 31-7.

Durano un tempo i ragazzi di casa che vanno in meta con Trulla al 24′, con il momentaneo 7-7. Al 30′ Osborne trova il 14-7 di metà gara, poi dilaga la compagine irlandese che trova altre tre mete nella ripresa timbrando anche il punto di bonus.

ZEBRE – LEINSTER 7 -31

ZEBRE PARMA: 15 Trulla; 14 Gregory, 13 Morisi, 12 Paea, 11 Gesi; 10 Prisciantelli, 9 Garcia; 1 Hasa, 2 Ribaldi, 3 Pittinari; 4 Sisi, 5 Krumov; 6 Ruggeri, 7 Bianchi, 8 Licata (C). Sostituzioni: 16 Di Bartolomeo, 17 Rizzoli, 18 Genovese, 19 Canali, 20 Kaifa, 21 Fusco, 22 Mazza, 23 Bruno.

Mete: 24′ Trulla

Trasformazioni: 25′ Prisciantelli

LEINSTER: 15 Frawley; 14 Russell, 13 Turner, 12 Osborne, 11 Osborne; 10 Byrne, 9 McGrath; 1 Byrne, 2 Barron, 3 Clarkson; 4 Molony, 5 Jenkins; 6 Connors, 7 Penny (c), 8 Deegan. Sostituzioni: 16 McKee, 17 Milne, 18 Ala’alatoa, 19 Deeny, 20 Mangan, 21 Gunne, 22 Prendergast, 23 McErlean.

Mete: 3′, 77′ Russell, 30′ Osborne, 42′ McGrath, 49′ Penny

Trasformazioni: 4′, 31′, 50′ Byrne