Basket femminile, Sassari supera Battipaglia in Serie A1. La Famila Schio batte Brescia ed aggancia la Virtus Bologna in classifica

Il weekend di Serie A1 di basket femminile si apre con due anticipi nel sabato sera ovvero Battipaglia-Sassari e Brescia-Reyer Venezia: andiamo a riepilogare insieme gli esiti di queste sfide.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-DINAMO SASSARI 72-83

La Dinamo Sassari espugna il campo di Battipaglia battendo l’O.ME.P.S. per 72-83 e rimane all’ottavo posto con 16 punti – ultima piazza per le campane con solo due vittorie all’attivo. Buona la partenza delle sarde (2-6), con Johnson che guida la rimonta (8-8). La Dinamo prova a dare un altro piccolo strappo (8-13), con Holligshed e Johnson che siglano il 15-18 alla prima sirena. Nella seconda frazione il duo azzurro Potolicchio-Policari suona la carica per il sorpasso (25-23), ma Raca ed Holligshed riportano la Dinamo davanti (25-27). Johnson si rende protagonista del nuovo vantaggio campano (33-29), ma due appoggi in fila di Debora Carangelo e di Joens valgono il 33-33 con cui si va all’intervallo lungo. Anche nella ripresa la partita rimane sul filo dell’equilibrio (37-40), con le due squadre che lottano punto a punto. Holligshed brucia la retina dall’arco (45-50), con Battipaglia che risponde con un break di 7-0 per portasi a +2 dopo 30’ (52-50). Botta e risposta tra Joens e Milani dalla lunga distanza nel quarto conclusivo (57-53), con il 2+1 di Carangelo ed i liberi di Raca che tengono Sassari a contatto (60-58). Toffolo firma la bomba del sorpasso (60-63), ma l’O.ME.P.S: non vuole mollare nulla (67-70). Nel finale la Dinamo preme sull’acceleratore e scappa nel punteggio sfondando anche i dieci punti di margine (69-80), con Battipaglia che non riesce a controbattere e cede in casa alle sarde per 72-83.

TOP SCORER

Battipaglia: Johnson 21, Policari 16, Yurkevichus 14

Sassari: Raca 23, Joens 20, Carangelo 19

RMB BRIXIA-FAMILA WUBER SCHIO 68-87

La Famila Wuber Schio prevale nettamente sulla RMB Brixia per 68-87 ed aggancia provvisoriamente la Virtus Bologna al secondo posto in classifica con 32 punti (a -2 dalla capolista Reyer Venezia, con le V-nere che osservano un turno di riposo). Le lombarde si affidano al tiro dalla lunga distanza in avvio (9-7), doppiando anche le ben più quotate avversarie poco dopo (14-7). Schio inizia a carburare a metà primo quarto pareggiando i conti con Juhasz (14-14), con Carlotta Zanardi che è perfetta dall’arco (17-14). Skoric da due e Martina Bestagno dall’arco chiudono i primi 10’ sul punteggio di 19-17. Nel secondo quarto la RMB rimane a +5 con il piazzato di Carlotta Zanardi (25-19), con Elisabetta Tassinari che brucia la retina dall’arco (28-21). Reisingerova e Costanza Verona accorciano per la Famila Wuber (29-27), con la playmaker della Nazionale e Guirantes che mettono la freccia (32-34). Tassinari batte un colpo per Brescia (34-36), ma Schio tiene un margine di sei lunghezze alla seconda sirena (34-40). Nella ripresa le campionesse d’Italia innestano le marce alte e scappano letteralmente nel punteggio (37-50), con Garrick ed ancora Zanardi che provano a scuotere le compagne dalla lunga distanza (45-57). Elisa Penna dal pitturato e Martina Crippa dall’arco portano le vicentine a +17 (47-64) al termine del terzo quarto. Nel parziale decisivo la Famila Wuber incrementa il margine (50-69), con la RMB che cerca di limitare il più possibile i danni di fronte al pubblico del PalaLeonessa: i piazzati di Crippa e Juhasz e di Skoric valgono il 68-87 con cui si chiude questa sfida in favore della Famila Wuber Schio.

TOP SCORER

Brescia: Zanardi, Garrick e Tassinari 16

Schio: Juhasz 22, Reisingerova 13, Crippa 9