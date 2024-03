Rugby, i possibili nomi nuovi per l’Italia in vista della tournée estiva nel Pacifico

Archiviato il miglior Sei Nazioni di sempre, chiuso con due vittorie e un pareggio, l’Italia di Gonzalo Quesada tornerà in campo quest’estate nelle Summer Series, quando gli azzurri andranno in tour nel Pacifico sfidando Samoa, Tonga e Giappone. Un’occasione per rodare alcuni meccanismi per il ct argentino in carica solo da pochi mesi, ma anche per provare nuovi nomi.

Sono diversi i giocatori che stanno iniziando a mettersi in mostra nell’United Rugby Championship e che potrebbero trovare spazio quest’estate. In casa Benetton i nomi papabili sono quelli di Giacomo Da Re, già visto in azzurro, e Filippo Drago, mentre potrebbero avere più spazio giocatori già in azzurro come Leonardo Marin, Alessando Izekor ed Edoardo Iachizzi.

Guardando in casa Zebre, invece, una chance potrebbero conquistarla in terza linea Luca Andreani e Giacomo Ferrari, in prima linea Muhamed Hasa, Luca Rizzoli e Matteo Nocera. Oltre ai possibili esordienti, spazio in più potrebbero trovarlo Alessandro Fusco in mediana, Enrico Lucchin e Simone Gesi.

A loro, poi, potrebbero aggregarsi alcuni giocatori visti quest’anno nel Sei Nazioni Under 20 e che potrebbero strappare una convocazione in prima squadra. I papabili sono Jacopo Botturi in terza linea, Marcos Gallorini in prima linea, Lorenzo Casilio in mediana e Marco Scalabrin nella trequarti. Questi, dunque, i possibili nomi nuovi per l’Italia per il tour del Pacifico.