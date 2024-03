Rugby femminile, Sei Nazioni: vittorie per Francia e Inghilterra

Si sono disputati i primi due match della seconda giornata del Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e aspettando che domani a Dublino scendano in campo Irlanda e Italia, oggi è stata la volta di Scozia-Francia e Inghilterra-Galles. Ecco come è andata.

All’Hive Stadium di Edimburgo match più equilibrato del previsto in un primo tempo dove è la Francia a fare la partita (298 metri corsi vs 86), ma non concretizza e dopo il vantaggio iniziale con il piede di Lina Queyroi al 13’ non riesce a colpire. Scozia ordinata in difesa, che non si scompone e che al 34’ colpisce con la marcatura di Elis Martin che manda le squadre al riposo con la Scozia avanti 5-3.

Continua a faticare troppo la squadra ospite, che nonostante la dichiarata superiorità della vigilia non mette sul campo di Edimburgo la qualità attesa. Si arriva, così, al 53’, prima che Kelly Arbey, di soli 18 anni, segni la sua prima meta internazionale per il 5-8 a favore della Francia. Transalpine che insistono nel dominio territoriale e di possesso ma che non chiudono il discorso fino a quando l’orologio è rosso, con la meta di Emeline Gros che fissa il punteggio sul 5-15 in un match dove la Francia vince ma non convince.

All’Ashton Gate di Bristol la prima fiammata è del Galles, che al 5’ mette tre punti dalla piazzola con Lleucu George. Ma da quel momento in poi cambia la musica, sale in cattedra l’Inghilterra e al 7’ ribalta il discorso con la prima meta del match, firmata Maud Muir, per il 5-3 e poi al 14’ allunga con la seconda marcatura della partita, questa volta con Zoe Aldcroft per il 12-3. Gallesi incapaci di reagire e al 23’ arriva il tris delle padrone di casa, con Hannah Botterman che firma il 19-3. E l’Inghilterra chiude il discorso conquistando il bonus a tempo scaduto, con la meta di Lark Atkin-Davies che manda le squadre negli spogliatoi sul 24-3.

Non cambia il copione a inizio ripresa, con le inglesi che colpiscono subito due volte, con Ellie Kildunne (42’) e Abby Dow (45’) per il 34-3. Arriva, al 53’, la meta dell’orgoglio gallese con Keira Bevan per il 34-10, ma ormai il match è andato. Per le statistiche, poi arrivano le mete di Rosie Galligan (57′) ed Ellie Kildunne (61′) e match che si chiude sul 46-10 per l’Inghilterra. Classifica che, aspettando Irlanda-Italia, vede l’Inghilterra in vetta con 10 punti, la Francia seconda con 9, poi staccate la Scozia ha 4 punti, il Galles 1, mentre Irlanda e Italia sono a quota 0.