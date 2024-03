Rugby a 7, SVNS Los Angeles 2024: la Francia trionfa tra gli uomini, la Nuova Zelanda vince in campo femminile

Si è conclusa la tappa di Los Angeles delle SVNS, il torneo mondiale di rugby a sette. E negli USA arrivano grandi sorprese, con la Francia che domina il torneo maschile, mentre la Nuova Zelanda bissa il successo di Vancouver e batte l’Australia in finale.

Nel torneo maschile le semifinali vedevano di fronte Francia-Irlanda e Spagna-Gran Bretagna. E a sorpresa la Francia ha avuto la meglio dell’Irlanda per 26-24, con Antoine Dupont che ha dato il via alla festa transalpina. Si ferma, invece, il sogno della Spagna che cede 10-7 alla Gran Bretagna.

In finale, però, non c’è storia, con la Francia che domina e si impone con un netto 21-0. A segno nel primo tempo Antoine Zeghdar, mentre nella ripresa allungano Stephen Parez Edo Martin e Theo Forner. Con questi risultati non cambia la vetta della classifica, con l’Argentina prima con 90 punti, ma si avvicina l’Irlanda a 70, poi le Fiji a 64, e balzo della Francia che con due podi negli ultimi due tornei è quarta con 56 punti, precedendo l’Australia (55) e la Nuova Zelanda (53).

In campo femminile i quarti di finale non regalano colpi di scena clamorosi. A esclusione del Canada che si impone sulla favorita Francia per 28-19, mentre la Nuova Zelanda supera agevolmente l’Irlanda 36-12. Vittorie nette anche per gli USA sul Sudafrica 24-7 e per l’Australia sul Brasile 26-5. E in semifinale le due dominatrici della stagione non tradiscono, con la Nuova Zelanda che supera il Canada 31-12 e l’Australia che batte gli USA per 26-19.

E in finale la protagonista assoluta è Michaela Blyde, autrice di tre mete che fanno volare la Nuova Zelanda. Alle australiane non basta la solita Charlotte Caslick, né la meta nel finale di Maddison Levi a ribaltare la situazione, con le marcature anche di Risi Pouri-Lane e della grandissima Portia Woodman-Wickliffe a fissare il punteggio sul 29-14.