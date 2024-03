NBA, i risultati della notte (4 marzo): Boston demolisce Golden State, Doncic tripla doppia che non basta coi 76ers

Nella serata di ieri e nella notte italiana si sono giocate otto partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tante le sfide d’alta classifica o ricche d’interesse, con molte delle prime in classifica impegnate sui parquet d’America. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Si è partiti ieri sera con la vittoria in trasferta dei Philadelphia 76ers in casa dei Dallas Mavericks per 116-120. Nonostante i soli 4 punti di vantaggio i 76ers hanno guidato il match per quasi tutto il tempo, lasciando a Dallas l’iniziativa solo nel primo quarto. Mavs che vanno sotto anche di 18 punti e nel finale tentano una disperata rimonta, ma non bastano i 38 punti, 10 assist e 11 rimbalzi del solito Luka Doncic a raddrizzare il match. Vittoria di misura e di peso anche per i Los Angeles Clippers che espugnano il campo dei Minnesota Timberwolves per 88-89. Dopo un primo quarto dominato dai Wolves, che vanno anche sul +16, si gioca punto a punto fino alla fine, quando sono i liberi di Kawhi Leonard a fare la differenza. Leonard che chiude anche con 32 punti, miglior marcatore del match.

Non c’è partita, invece a Boston dove i Celtics demoliscono Golden State Warriors 140-88. Match mai in discussione, con Boston che dopo aver lasciato giocare i Warriors per metà primo quarto scappa via e chiude il discorso con 29 punti di Jaylen Brown. Colpaccio esterno per i New York Knicks che battono i Cleveland Cavaliers 98-107. Merito del “italiano” Donte Di Vincenzo, autore di 28 punti, ma soprattutto della tripla doppia di Josh Hart che chiude con 13 punti, 10 assist e 19 rimbalzi.

Negli altri match di giornata vincono in trasferta gli Oklahoma City Thunder in casa dei Phoenix Suns 110-118, con 35 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander; successo per gli Orlando Magic sui Detroit Pistons per 113-91, con 29 punti di Paolo Banchero e 15 del nostro Simone Fontecchio; vittoria per i Toronto Raptors sugli Charlotte Hornets 111-106, con 26 punti che non bastano a Brandon Miller per far vincere i suoi; e successo per i San Antonio Spurs sugli Indiana Pacers 117-105, con 31 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama.

I RISULTATI DELLA NOTTE (4 MARZO)

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 116-120

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 88-89

Boston Celtics – Golden State Warriors 140-88

Orlando Magic – Detroit Pistons 113-91

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 111-106

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 117-105

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 98-107

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 110-118