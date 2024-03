Ranking WTA (18 marzo 2024), Iga Swiatek domina. Jasmine Paolini sempre 14ma

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo di categoria 1000 di Indian Wells: in vetta c’è sempre la polacca Iga Swiatek, vincitrice in California, che allunga nei confronti della bielorussa Aryna Sabalenka e della statunitense Coco Gauff, mentre l’unica variazione in termini di posizioni riguarda la cinese Qinwen Zheng, che guadagna una piazza ed è settima.

RANKING WTA

Lunedì 18 marzo 2024

1 Iga Swiatek (Polonia) 10715

2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8195

3 Coco Gauff (USA) 7150

4 Elena Rybakina (Kazakistan) 5848

5 Jessica Pegula (USA) 5035

6 Ons Jabeur (Tunisia) 4113

7 Qinwen Zheng (Cina) 4050

8 Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca) 4015

9 Maria Sakkari (Grecia) 3825

10 Jelena Ostapenko (Lettonia) 3493

La numero 1 d’Italia resta Jasmine Paolini, che è stabile al 14° posto a quota 2810, mentre risalgono in classifica sia Lucia Bronzetti, ora 49ma con 1247, sia Elisabetta Cocciaretto, che si trova al 51° posto a quota 1238. Martina Trevisan scivola al numero 61, a quota 1084, infine guadagna tre posizioni Sara Errani, ora al 97° posto con 739 punti.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 18 marzo 2024

14 Jasmine Paolini 2810

49 Lucia Bronzetti 1247

51 Elisabetta Cocciaretto 1238

61 Martina Trevisan 1084

97 Sara Errani 739

107 Camila Giorgi 691

153 Lucrezia Stefanini 480

243 Nuria Brancaccio 310

272 Silvia Ambrosio 271

298 Giorgia Pedone 238